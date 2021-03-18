الجيش اليمنى يحقق تقدمًا ويحرر 10 مواقع عسكرية بتعز

أكدت قيادة محور طور الباحة العسكري اليمنية، أن وحدات الجيش حققت تقدمًا سريعًا في بدء العمليات حيث حررت 10 مواقع عسكرية على مساحة 40 كيلو مترًا كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، منذ العام 2016.وأوضحت قيادة محور طور الباحة العسكري اليمنية في تصريح أوردته "سبتمبر نت "اليوم الخميس، أن تلك العمليات تأتي استكمالًا لتحرير مناطق جنوب محافظة تعز من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهات حيفان والقبيطة وصولًا إلى الراهدة، مضيفة أن من بين تلك المناطق كانت تتخذها الميليشيات لإطلاق الصواريخ على خمس مديريات وتهدد العاصمة المؤقتة عدن.وقال رئيس عمليات محور طور الباحة العميد فارس الحفيظي، إن عملية التحرير انطلقت ولن تتوقف مهما كانت الأسباب حتى استكمال تحرير حيفان والمديريات المجاورة لها بالتنسيق والتعاون مع جميع الوحدات العسكرية وأبطال المقاومة في تعز ولحج.يذكر أن قوات الجيش أسقطت أثناء معارك الأمس طائرة مفخخة تتبع الميليشيات أثناء محاولة استهدافها غرفة عمليات مشتركة للجيش الوطني في منطقة "الزبيرة" قدس.