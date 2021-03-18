بمشاركة 70 عارضا.. كنيسة القلب المقدس تنظم معرضا للمشروعات الصغيرة

نظمت كنيسة القلب المقدس، بمنطقة الإبراهيمية بوسط الإسكندرية، معرض تنمية مشروعات الشباب الصغيرة والأسرة المنتجة والأشغال اليدوية برعاية الكنيسة القبطية، والذي يقام للعام الخامس على التوالي، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.افتتح المعرض صباح اليوم الخميس، حيث ضم هذا العام أكثر من 70 عارضا وعارضة، شباب وسيدات، من المسلمين والأقباط، لعرض منتجاتهم من الأشغال اليدوية وهدايا عيد الأم، ويستمر المعرض حتى مساء اليوم لمدة يوم واحد، بحضور العديد من الشخصيات العامة بمحافظة الإسكندرية والكنيسة.جاء ذلك بحضور كل من القمص أنطونيوس فهمى ممثلا عن الكنسية القبطية، والمهندسة نانسى سمير فخرى منظمة المعارض، والمحاسب جورج القس صموئيل مسئول التسويق وإشرف رمسيس، مدير المعرض.وقال أشرف رمسيس، مدير المعرض، إن المعرض يقام العام للعام الخامس على التوالي، والذي يعد سلسلة من الخدمات المتواصلة التي تقدمها الكنيسة القبطية للمواطنين، دون تمييز بين الانتماء الدينى، وذلك لدعم المواهب وإبرازها لدى جميع الفئات العمرية المختلفة.وأضاف «رمسيس»، أن المعرض اليوم يضم أكثر من ٧٠ عارضا وعارضة من المسلمين والأقباط، شباب وسيدات، فضلًا عن مشاركة عدد من الجنسيات الأخرى من السورين والسودانيين من أصحاب المشروعات الصغيرة.وأوضح، أن هذا المعرض يقام وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث تم التأكيد على إرتداء الكمامات لجميع العارضين والجمهور، مراعاة المسافات التباعد الاجتماعي، فضلًا عن التعقيم المستمر خلال اليوم.وأضافت المهندسة نانسي سمير، منظمة المعارض، أن المعرض، شهد إقبالًا جيدًا خلال الساعات الأولى، حيث توافد جمهور المواطنين للتعرف على المعروضات خاصة مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم.وأشارت إلى أن الهدف من المعرض هو توفير المعروضات في مكان واحد بأسعار مناسبة وبجودة عالية، للمواطنين بجانب الخصومات التي يقدمها العارضين على هدايا عيد الأم خلال اليوم.كما أكد جورج صموئيل، مسؤول التسويق بالمعرض، أن المعرض يشارك به مجموعة متميزة من العارضين، بجانب أنه يخدم مجموعة من الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن هذه الأسر تنتج وتعمل، ونقدم لها من خلال المعرض يد العون عن طريق التسويق وعرض منتجاتهم للجمهور.