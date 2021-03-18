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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 12:45 م
جريدة الدستور
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أعلنت السلطات في بولندا، اليوم الخميس تسجيل 27 ألفا و278 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و984 ألفًا و248 إصابة.

وذكر "راديو بولندا" أن حصيلة الإصابات الجديدة هي الأعلى في البلاد منذ نوفمبر الماضي، مضيفًا أن السلطات سجلت أيضًا 356 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 48 ألفًا و388 وفاة.

وتفيد إحصاءات وزارة الصحة أن أكثر من 21 ألف مريض يتلقون العلاج في المستشفيات، بينما خرج خلال الـ24 ساعة الماضية 10 آلاف و667 شخصًا من المستشفيات ليبلغ إجمالي المتعافين مليونًا و600 ألف شخص.

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