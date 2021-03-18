زراعة مطروح: تنفيذ 73 حقل إرشادي على مساحة 226 فدانا

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود تطوير تنمية الثروة الزراعية بالمحافظة، مع تنفيذ عدد من الحقول الإرشادية الجديدة لاستنبات أصناف زراعية خاصة من القمح والشعير، بما يلائم طبيعة التربة ومناخ مطروح، مع العمل على زيادة الإنتاجية.وأكد المهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة، أنه تم تنفيذ 73 حقل إرشادى على مستوى جميع مراكز المحافظة على مساحة تبلغ 226 فدانا، بالإضافة إلى تنفيذ تجارب بحثية لحوالى أكثر من 500 صنف شعير.وأوضح أن ذلك فى إطار التعاون البناء والمستمر بين مركز البحوث الزراعية، ممثلًا فى "قسم بحوث الشعير" ومديرية الزراعة بمطروح، ممثلة فى "إدارة الإرشاد بالمديرية" والاشتراك مع مهندسى الإرشاد بالإدارات الزراعية.وأشار إلى أنه تم المرور مع عدد المهندسين المختصين واخصائيين إرشاد بالمديرية على تجارب الشعير، حيث تلاحظ نتائج مبشرة فى إطار انتخاب أصناف جيدة للوصول لأعلى إنتاجية مما يساعد على رفع دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.