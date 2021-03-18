رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زراعة مطروح: تنفيذ 73 حقل إرشادي على مساحة 226 فدانا

الخميس 18/مارس/2021 - 12:32 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
طباعة
تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود تطوير تنمية الثروة الزراعية بالمحافظة، مع تنفيذ عدد من الحقول الإرشادية الجديدة لاستنبات أصناف زراعية خاصة من القمح والشعير، بما يلائم طبيعة التربة ومناخ مطروح، مع العمل على زيادة الإنتاجية.

وأكد المهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة، أنه تم تنفيذ 73 حقل إرشادى على مستوى جميع مراكز المحافظة على مساحة تبلغ 226 فدانا، بالإضافة إلى تنفيذ تجارب بحثية لحوالى أكثر من 500 صنف شعير.

وأوضح أن ذلك فى إطار التعاون البناء والمستمر بين مركز البحوث الزراعية، ممثلًا فى "قسم بحوث الشعير" ومديرية الزراعة بمطروح، ممثلة فى "إدارة الإرشاد بالمديرية" والاشتراك مع مهندسى الإرشاد بالإدارات الزراعية.

وأشار إلى أنه تم المرور مع عدد المهندسين المختصين واخصائيين إرشاد بالمديرية على تجارب الشعير، حيث تلاحظ نتائج مبشرة فى إطار انتخاب أصناف جيدة للوصول لأعلى إنتاجية مما يساعد على رفع دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفى إجبار طلاب الدراسات العليا على الاكتفاء بنشر أبحاث علمية

اعرف نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2021 | استعلم عن نتائج الترم الأول

كشف السبب وراء ارتفاع الإصابات بين العمال في حريق مصنع العبور

سعر الدواجن اليوم الخميس 18-3-2021


الصور

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

image description

تمهيد وتجهيز شواطئ مدينة رأس البر بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

image description

5 ملايين جنيه لرصف طريق 191 بدمياط

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

«الخارجية» ترد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة دون اتفاق

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

العالمية للأرصاد: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

عمان تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة جرائم المعلومات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه فى كاليفورنيا فى 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

بعد قليل.. غلق باب الحجز في معرض إسكندرية للكتاب

«ظلال الشك» رواية جديدة لـ أحمد عرفات القاضي

أنس الديب: أتمنى ابتكار شخصية مثل «حنظلة» لناجي العلي

«ستروبتوكين».. رواية لـ سعيد شحاتة عن دار «ميتا بوك»