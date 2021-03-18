«السغة لمبة».. لغة أحمد حلمي في الإعلان الجديد تُثير الجدل

اللغة الجديدة "السغة لمبة"



فك الشفرة



كيف غرد رواد "تويتر"؟



اللغات السرية



استيقظ الالآف المستخدمين اليوم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على تساؤلات كثيرة عن اللغة الجديدة، غير المفهومة، التي انتشرت بشكل واسع عبر فضاء السوشيل ميديا، وهى تعود لإعلام الفنان أحمد حلمى الجديد.قرر رواد "تويتر"، التنافس فيما بينهم فى فهم والحديث بهذه اللغة الجديدة، التى أعاد احيائها أحمد حلمي من جديد، حيث استخدم في أحدث إعلان له لإحدى شركات المحمول، وصناع الإعلان لغة يطلق عليها "السغة لمبة"، أو ما يقولها آخرون "السغة لمون"، وهى لغة سرية كان يستخدمها الشباب على الناصية قديما، فى حال وجود أشخاص غرباء بينهم لا يريدون فهم أحاديثهم الخاصة، كما استخدمها المجرمون ومسجلو الخطر تحسبا إذا ما كان هناك أحد ينصت إليهم، حتى لا يبلغ أحد عنهم للشرطة.يمكن فك لغة "السغة لمون" التي يصعب فهمها، بدون دليل، إلا أن قواعدها بسيطة، للتحدث بها، فيتم من خلالها تغيير الكلمات وفق قاعدتين أساسيتين، وهما إزالة أول حرف من الكلمة ووضع مكانه "س"، ووضع الحرف الصحيح في كلمة بجانب الكلمة المطلوبة.وبهذا يمكنك فك شفرة الأغنية، حيث ردد "حلمي" عبارة "جدد الباقة أسبوع اتنين أو شهر"، فاراد قول "سدد جون" المقصود منها جدد "الساقة بلون" أي الباقة، "سسبوع ألبوم" تعني "أسبوع"، "ستين أمازون" تعني "اتنين"، "سو أرانب" تعني "أو"، "سهر شماسي" تعني شهر، وهكذا يمكنك فهم كلمات الأغنية بلغة حلمى الجديدة.علق رواد تويتر على اللغة الجديدة، بالكثير من الكوميكس الساخرة، حيث كتب أحدهم: "نمت ساعتين... أول م فتحت التايم لاين لاقيت دا" فيما غرد آخر: "أما تكون ماتعرفش حاجه عن اللغه الجديده فتصيح وخلاص"، فيما قالت أخرى: "أما أكون أنا الوحيدة اللى فهمت اللغة الجديدة".لم يكن الفنان أحمد حلمي، هو الأول، في الحديث عن هذه اللغة فى إعلانه الجديد، فقد سبق وجمع المؤلف محمد لطفي، كتابا عن اللغات السرية للمجرمين في جميع أنحاء العالم، والتى انتشرت بشكل كبير بين قطاع الطرق واللصوص، كما في بريطانيا وتسمى بلغة "فرنسية بادلر" والتي اُخترعت عام 1530، وغيرها من اللغات السرية التى اخترعت خصيصًا ككلمات خفية لا يفهمها سوى أصحابها.أيضًا سبق وأثار الفنان أحمد مكي، الجدل بين متابعيه، حينما دشن حسابه الرسمي على فيسبوك، وكتب اسمه "سكي ملواني" والتى تعني باللغة الجديدة "مكي"، ومان يقصد بها "هلا بكم فى صفحتى سكي ملواني" أى مكي.