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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تموين الدقهلية»: طرح منطقة لوجستية جديدة على ساحل جمصة قريبًا

الخميس 18/مارس/2021 - 01:00 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أكد السيد دايرة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية، أن المحافظة تستعد لطرح منطقة لوجستية جديدة ضمن المناطق التجارية بالمحافظة، وهى منطقه جديدة على ساحل البحر في مدينة جمصة، وستكون مناطق تجارية ولوجستية لم يتم إدراجها في خريطة المناطق التجارية المستهدف طرحها، وجار إنهاء كل التفاصيل والإجراءات الخاصة بها.

وأضاف على هامش جولة تفقدية لمسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، أن هذه المنطقة تأتي في المرحلة الثانية بعد وضع حجر أساس أول منطقة لوجستية بالدقهلية الأحد الماضي، والتي ستقام على مساحة 47 فدانًا تقريبًا.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تتم مناقشة الإجراءات الفنية والإدارية بشأن الأعمال المتعلقة بالمنطقة اللوجستية المنتظر إقامتها بطلخا بجوار رافد جمصة.

وأكد ضرورة إنهاء كل الإجراءات على أن تقوم الوزارة بإجراء التعديلات المطلوبة بشأن المشروع للبدء فورًا فى تنفيذ أعمال المنطقة اللوجستية على أرض الواقع.

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