مصرع عامل سقطت عليه ماسورة حديدية أثناء حفر بئر في سوهاج

لقى اليوم عامل مصرعه إثر سقوط ماسورة حديدية عليه أثناء حفره بئرًا ارتوازيًا بقطعة أرض ملكه بالظهير الصحراوي بدائرة مركز جرجا في سوهاج.وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا، بمصرع أحد الأشخاص بقطعة أرض بالظهير الصحراوي بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص أنه أثناء قيام محمد. ع. أ "20 سنة- عامل" ويقيم بالجيزة بحفر بئر ارتوازي بقطعة أرض ملك صلاح. م. م "58 سنة- مزارع"، ويقيم بدائرة المركز سقطت عليه ماسورة حديدية مما نتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وبسؤال مالك الأرض وهاني. م "36 سنة- عامل" يقيم بالجيزة ويعمل بصحبة المتوفـي قررا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.