«التعليم» تتيح للمدارس رابط تسجيل نتيجة الفصل الدراسي الأول

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لجميع مدارس المرحلة الإعدادية؛ تسجيل نتيجة اختبار الفصل الدراسى الأول إلكترونيا.وتم إتاحة خدمة جديدة لجميع المدارس الإعدادية يتم تسجيل موقف نتيجة الطالب من خلال التقييمات التالية ( اجتاز- لم يجتاز- مؤجل للإصابة بفيروس كورونا- غياب )، وذلك من خلالتجدر الاشارة إلي أن طلاب الصف الثالث الإعدادي؛ كانوا قد أدوا امتحان مجمع متعدد التخصصات على منهج الفصل الدراسي الأول يوم 7 مارس الماضي؛ كشرط لدخول امتحان نهاية العام المقرر عقده فى شهر يونيو المقبل بلجان امتحانية مدرسية مراقبة.