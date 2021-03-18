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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

محطات في حياة القديس كيرلس أسقف أورشليم

الخميس 18/مارس/2021 - 12:26 م
الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ اليوم الخميس، بعيد القديس كيرلس أسقف أورشليم

وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني سيرته قائلًا: ولد في اورشليم سنة 315 م وقد أتقن الآداب اليونانية، وقرأ كتب الفلاسفة الوثنيين.

وتابع: كانت الهرطقة الاريوسية انتشرت انتشارًا هائلًا لانضمام ملوك القسطنطينية اليها. وكان القديس كيرلس اشد المكافحين لها، لذلك كان هدفًا لسهام ال،ريوسيين، فقاموا يسعون به لدى الملوك مناصريهم حتى نفي ثلاث مرات. وهو حامل صليبه بجميل الصبر والاستسلام لمشيئة الله، ولم يرجع الى كرسيه الا بعد موت الملك فالنس الاريوسي عام 370م.

وأضاف: وقد حضر المجمع المسكوني الثاني المنعقّد في القسطنطينية سنة 381م ضد مكدونيوس الناكر الوهيّة الروح القدس، وكان القديس كيرلس من أبرز الآباء الذين لمعوا في المجمع قد الَّف كتبًا كثيرة جزيلة الفائدة، للكنيسة وللمؤمنين.

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