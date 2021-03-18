محطات في حياة القديس كيرلس أسقف أورشليم
الخميس 18/مارس/2021 - 12:26 م
مونيكا جرجس- تريزة شنودةطباعة
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ اليوم الخميس، بعيد القديس كيرلس أسقف أورشليم
وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني سيرته قائلًا: ولد في اورشليم سنة 315 م وقد أتقن الآداب اليونانية، وقرأ كتب الفلاسفة الوثنيين.
وتابع: كانت الهرطقة الاريوسية انتشرت انتشارًا هائلًا لانضمام ملوك القسطنطينية اليها. وكان القديس كيرلس اشد المكافحين لها، لذلك كان هدفًا لسهام ال،ريوسيين، فقاموا يسعون به لدى الملوك مناصريهم حتى نفي ثلاث مرات. وهو حامل صليبه بجميل الصبر والاستسلام لمشيئة الله، ولم يرجع الى كرسيه الا بعد موت الملك فالنس الاريوسي عام 370م.
وأضاف: وقد حضر المجمع المسكوني الثاني المنعقّد في القسطنطينية سنة 381م ضد مكدونيوس الناكر الوهيّة الروح القدس، وكان القديس كيرلس من أبرز الآباء الذين لمعوا في المجمع قد الَّف كتبًا كثيرة جزيلة الفائدة، للكنيسة وللمؤمنين.
وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني سيرته قائلًا: ولد في اورشليم سنة 315 م وقد أتقن الآداب اليونانية، وقرأ كتب الفلاسفة الوثنيين.
وتابع: كانت الهرطقة الاريوسية انتشرت انتشارًا هائلًا لانضمام ملوك القسطنطينية اليها. وكان القديس كيرلس اشد المكافحين لها، لذلك كان هدفًا لسهام ال،ريوسيين، فقاموا يسعون به لدى الملوك مناصريهم حتى نفي ثلاث مرات. وهو حامل صليبه بجميل الصبر والاستسلام لمشيئة الله، ولم يرجع الى كرسيه الا بعد موت الملك فالنس الاريوسي عام 370م.
وأضاف: وقد حضر المجمع المسكوني الثاني المنعقّد في القسطنطينية سنة 381م ضد مكدونيوس الناكر الوهيّة الروح القدس، وكان القديس كيرلس من أبرز الآباء الذين لمعوا في المجمع قد الَّف كتبًا كثيرة جزيلة الفائدة، للكنيسة وللمؤمنين.