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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة على المطاعم والمحال بمدينة مرسى مطروح

الخميس 18/مارس/2021 - 01:38 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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نظمت لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية بمحافظة مطروح، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة ومباحث التموين، حملة على عدد من المطاعم والمحال بمدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف أعمال التفتيش والمرور على المطاعم والمحلات التجارية للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية حفاظًا على صحة المواطنين، وخاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.

أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات نظافة وعدم وجود شهادات صحية، وتوجيه عدد 5 إنذارات بالغلق متنوعة ما بين مخالفة (سلامة وصحة مهنية، حماية مدنية، عقود وتراخيص مزاولة نشاط)، بالإضافة إلى إعدام 5 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووجه محافظ مطروح بمواصلة حملات المرور، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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