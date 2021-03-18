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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 178 مواطنًا وعلاجهم مجانًا بالبحر الأحمر ضمن «حياة كريمة»

الخميس 18/مارس/2021 - 12:24 م
جريدة الدستور
علي عواد
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تستمر القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر، في أعمال الكشف الطبى على مواطنى القرى المختلفة بالمحافظة، حيث أعلنت مديرية الشئون الصحية، قيام قافلة طبية تابعة للمبادرة بالكشف على 178 مواطن بقرية النصر بالكيلو 85 جنوب سفاجا.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، إنه تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أقيمت قافلة طبية بقرية النصر بالكيلو 85 بمدينة سفاجا يومى 15 و16 مارس الجاري، وتم توقيع الكشف وصرف العلاج خلالها على 178 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وأكد أنه تم إجراء 49 فحص معملى، و21 فحص سونار معملى، و79 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وأضاف "مرعي"، في بيان اليوم الخميٍ، أنه تم مشاركة عيادة تنظيم أسرة بالقافلة، وصرف وتركيب وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وإجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى مدن وقرى محافظة البحر الأحمر، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية ضمن مبادرة حياه كريمة.

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