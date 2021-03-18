وحدة الصم الأسقفية تستقبل الفصل الدراسي الثاني 

استقبلت وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، الطلاب من المراحل الابتدائية والإعدادية فى بداية الفصل الدراسى الثاني وسط إجراءات وقائية مشددة فى ظل ما يفرضه وباء كورونا من قيود.ذكرت الكنيسة الأسقفية فى بيان لها اليوم: نظمنا حفلة ترفيهية للطلاب وتوزيع الهدايا عليهم، وسط التزام من المدرسين والطلاب بإرتداء الكمامة على مدار اليوم الدراسى واستخدام الكحول وغسل اليدين باستمرار.تهتم الوحدة بالجانب التعليمى مثلما تهتم بالجانب المهنى والنفسي والترفيهي أيضًا لتعليم الطلاب الصم القراءة والكتابة وجميع المناهج الدراسية للمدرسة الحكومية لضمان حصولهم على الشهادة الحكومية.وتعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣.