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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة القليوبية: 25 مصابًا حصيلة حريق مصنع القناطر

الخميس 18/مارس/2021 - 12:52 م
حريق
حريق
كتب صلاح حسنى
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أعلن الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن جميع المصابين فى حريق مصنع الحلويات فى القناطر الخيرية، وعددهم 25 عاملا، تم نقلهم إلى مستشفى قليوب العام فور وقوع الحريق وإسعافهم جميعا، وتم خروج 10 حالات منهم بعد أن تم إسعافهم وتقديم الخدمة الطبية لهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، أنه تم تحويل 12 منهم إلى 3 مستشفيات فى القاهرة، ويجرى الآن تقديم الخدمة الطبية لـ3 حالات فقط فى مستشفى قليوب التخصصى، مؤكدا أن جميع الإصابات خفيفة ومن المتوقع خروج جميع المصابين اليوم.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية يفيد نشوب حريق هائل فى مصنع للحلويات بمنطقة شلقان دائرة المركز.

انتقل على الفور العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية و5 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة 25 عاملًا من عمال المصنع، منهم: شعبان جمال ومحمد فؤاد وأحمد تيفون، وأروى ياسر ويجى فاضل ووائل فهمى ومحمد مصطفى وبطة صلاح وعلاء محمد وأحمد إبراهيم وكريم بصير، وإيهاب إبراهيم، وسعيد السيد، وأحمد إبراهيم وحسين عبدالباسط وصلاح حسين وجيهان السيد، وعمرو السيد.

وكشفت المعاينة عن أن المصنع يقع فى منطقة شلقان ملك "ع. ش. ع" ويقوم بإنتاج الشوكولاتة، وأن سبب الحريق تسرب غاز من إحدى الأسطوانات نشب عنه الحريق، كما كشفت المعاينة والتحريات عن أن المصنع غير حاصل على موافقة من الحماية المدنية.

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