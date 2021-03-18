الإمارات تسجل 2.101 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2.101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 198.328 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 434.465 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.424 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.628 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 416.105 حالة.