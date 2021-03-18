الفقر يغزو مدينة الميلاد الفلسطينية

قال الاعلامي والباحث المسيحي الفلسطيني طارق نصر: "وصلتني اخبار محزنة جدا جدا جدا عن مدينة الميلاد بيت لحم".وأضاف في تدوينة له على "تويتر": "فقر، وتفشي الكورونا بصورة مخيفة، وللاسف مدينة الميلاد بيت لحم والمنطقة، بيت جالا، وبيت ساحور في حالة مقلقة ومحزنة، العائلات تعاني من فيروس كورونا، والفقر يمنع المرضى من العلاج وهنالك عائلات عديدة بالكاد تستطيع تأمين المواد الغذائية اليومية الاساسية، اكثر من سنة مرت بدون عمل وانتاج والفيروس يزداد انتشارا من يوم ليوم والمعاناة ايضا ".وتابع:"لنرفع صلواتنا للرب كي يرحمهم ويحميهم ويشفيهم ويمنح سلامه لكل البشر، ونطلب من الرب ان يستخدمنا بأسرع وقت لمساعدة عائلات وأطفال ومرضى بيت لحم والمنطقة".