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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أسرة الطفلة «ضحية ببجى» بالمقطم: صنعت مشنقة من ملابسها

الخميس 18/مارس/2021 - 12:45 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الخميس، إلى أقوال أسرة فتاة انتحرت شنقًا داخل غرفتها، بمنطقة المقطم بسبب «لعبة ببجي».

وأكدت الأسرة أن الطفلة اعتادت أن تجلس بالساعات داخل غرفتها بسبب إدمانها للهاتف المحمول والألعاب الإلكترونية وخاصة لعبة «ببجي»، وخاصة أنها لا تذهب إلى المدرسة مؤخرًا بسبب ظروف كورونا والإجازة.

وأضافوا أنه يوم الواقعة تأخرت في الخروج من غرفتها وعندما دخلت والدتها لتفقدها عقب ثلاث ساعات من اختفائها وجدتها جثة هامدة منتحرة شنقًا، من خلال تثبيت حامل نجف حديدي وكونت مشنقة من ملابسها.

كان تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من النجد يفيد العثور على جثة طفلة مشنوقة داخل مسكنها، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أنها كانت تنفذ تعليمات في لعبة إلكترونية وبسبب فشلها انتحرت.

كما تبين العثور على جهاز الكمبيوتر الخاص بها كان مفتوحًا على لعبة ببجي، وثبت من التحريات أن الواقعة ليست فيها شبهة جنائية وأنها عبارة عن انتحار.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفلة لبيان أسباب وفاتها، وتسلمت النيابة تحريات المباحث التي أكدت أن الواقعة بسبب «ببجي».

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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