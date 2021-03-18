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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزي» يكشف أسباب ارتفاع السيولة إلى 4.8 تريليون جنيه

الخميس 18/مارس/2021 - 12:20 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع السيولة المحلية لتصل إلى 4.8 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2020.

وأوضح التقرير أن الزیادة في السیولة المحلیة خلال الفترة یولیو أكتوبر من العام المالى ٢٠٢١٢٠٢٠، محصلة ارتفاع كل من صافى الأصول المحلیة وصافى الأصول الأجنبیة لدى الجھاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلیة لدي الجھاز المصرفي بمقدار ١٤١٫٢ ملیار جنیه بمعدل ٣٫٢٪ خلال الفترة یولیو أكتوبر من العام المالى ٢٠٢١٢٠٢٠.

وجاء الارتفاع محصلة لزیادة الائتمــان المحـلى بمقدار ١٣٦٫١ ملیار جنیه بمعـدل ٢٫٨٪، وانخفاض الرصـید السـالب لصــافي البنـود الـمــوازنة بمقدار ٥٫١ ملیار جنیه بمعدل ١٫٢٪.

وجاءت الزیادة في الائتمان المحلى محصلة لارتفاع المطلوبات مـن القطاع العائلـى بمقـدار ٥٨٫٣ ملیار جنیه وصافى المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار ٥٢٫٠ ملیار جنیه والمطلوبات من الحكومة بمقدار ٢٤٫١ ملیار جنیھ، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار ١٫٧ ملیار جنیه.

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