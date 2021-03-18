رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مريض نفسى.. تفاصيل وفاة شاب فى نجع حمادى

الخميس 18/مارس/2021 - 12:54 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
طباعة
كشف مصدر أمني بمديرية أمن محافظة قنا، اليوم الخميس، عن سبب قيام شاب بإنهاء حياته بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الدستور" إن الشاب الذي أنهى حياته داخل منزله بقرية بهجورة غرب المدينة، يعاني من مرض نفسي منذ فترة طويلة، ويحصل على أدوية للعلاج النفسي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد العثور على جثة شاب داخل منزله، وبينت المباحث الجنائية أن الشاب أنهى حياته بسبب معاناته من مرض نفسي.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 من وزارة التربية التعليم

سعر الدواجن اليوم الخميس 18-3-2021

الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالاسم

اعرف نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2021 | استعلم عن نتائج الترم الأول


الصور

image description

تمهيد وتجهيز شواطئ مدينة رأس البر بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

image description

5 ملايين جنيه لرصف طريق 191 بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشاريع حياة كريمة

image description

افتتاح المقر الجديد لبرنامج الميكاترونيات والروبوتات بهندسة أسيوط

الأكثر قراءة

الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالاسم

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 من وزارة التربية التعليم

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

العالمية للأرصاد: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

عمان تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة جرائم المعلومات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه فى كاليفورنيا فى 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

«ظلال الشك» رواية جديدة لـ أحمد عرفات القاضي

أنس الديب: أتمنى ابتكار شخصية مثل «حنظلة» لناجي العلي

«ستروبتوكين».. رواية لـ سعيد شحاتة عن دار «ميتا بوك»

إيناس عبدالدايم تهدي مشاركتها مع السيمفونى للمرأة المصرية