مريض نفسى.. تفاصيل وفاة شاب فى نجع حمادى

كشف مصدر أمني بمديرية أمن محافظة قنا، اليوم الخميس، عن سبب قيام شاب بإنهاء حياته بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.وقال المصدر في تصريحات لـ"الدستور" إن الشاب الذي أنهى حياته داخل منزله بقرية بهجورة غرب المدينة، يعاني من مرض نفسي منذ فترة طويلة، ويحصل على أدوية للعلاج النفسي.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد العثور على جثة شاب داخل منزله، وبينت المباحث الجنائية أن الشاب أنهى حياته بسبب معاناته من مرض نفسي.