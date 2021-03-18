58 ألفًا و480 إصابة بكورونا فى أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 29 مليونا و607 آلاف و483 حالة، عقب تسجيل 58 ألفا و480 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 538 ألفا و87 حالة، وذلك عقب تسجيل 1173 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.