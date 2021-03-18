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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ظلال الشك» رواية جديدة لـ أحمد عرفات القاضي

الخميس 18/مارس/2021 - 12:41 م
ظلال الشك
ظلال الشك
آلاء حسن
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صدر حديثًا عن منصة كتبنا، رواية "ظلال الشك" للدكتور أحمد عرفات القاضي، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، وتقع في 353 صفحة من القطع المتوسط، يتمير القاضي بلغته الشاعرية، حيث تعالج الرواية العديد من المشاكل الاجتماعية.

يؤكد الدكتور أحمد عزيز، الناقد الأدبي، في قراءته للرواية أنها تعالج جملة من القضايا الاجتماعية والدينية والنفسية والعاطفية، من خلال مقارنة صريحة للتناقض في التعامل، الرواية تقتحم مناطق مسكوت عنها، وتتناول بكل الجرأة قضايا الزواج القسري، والجنس والكبت، وأثره في النشأة العاطفية للفتى والفتاة والنشوء التربوي والنفسي للمراهق، وما ينتج عن ذلك من تعقيدات ومشاكل اجتماعية في طور البلوغ.

ويشير إلى أن فى رحلة حافلة بالأسئلة والشكوك يُشيِّد القاضي فى روايته الجديدة "ظلال الشك" عالمًا آسرًا، يدمج الماضي بالحاضر وتتلاشى فيه الحدود بين الذات والآخر، ليخوض القارئ معه وبرفقة بطله الشاب همام سعيد نموذج يجمع كل متناقضات العصر، نشأ فى حى السيدة زينب، متدين النشأة وعاشق لملذات الحياة، الرواية مليئة بالأحداث الغريبة والمتناقضة، وكلها مرتبطة بالواقع الذى نعيشه، ومرتبطة بثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده، ربما يعود ذلك إلى دراسة الكاتب الفلسفية وتعمقه فى علم النفس، وربما لحياته الشخصية التى تحكمت فيها ثقافته التعليمية والدينية والحياتية، وزياراته للجامعات الأجنبية والعربية.

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الثقافة

«ظلال الشك» رواية جديدة لـ أحمد عرفات القاضي

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