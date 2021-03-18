تداول 547 شاحنة و8500 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة شهدت تداول 547 شاحنة بضائع عامة و8500 طن بضائع.وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن حركة الواردات شملت 600 طن بضائع و196 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 7900 طن بضائع و351 شاحنة.وأكدت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (بوسيدون أكسبريس)، بينما غادرته أربع سفن وهي (الرياض محبة نما أكسبريس الحرية)، بينما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية وصول وسفر للسفينتين (سينا - بريدج).