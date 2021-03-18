دراسة جديدة: كبار السن أكثر عرضة للإصابة بـ«كورونا» بعد التعافى

أظهرت دراسة جديدة، أن كبار السن هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى بعد التعافي من عدوى سابقة.وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة "ذا لانسيت" العلمية، إلى أن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، والذين أصيبوا بكوفيد-19 كانوا محميين بنسبة 80% من الإصابة به مرة أخرى، ولكن الحماية انخفضت إلى 47% لمن هم في سن 65 وما فوق، بحسب موقع "بلومبرج" الأمريكي.وقام الباحثون في الدراسة باختبار أكثر من ثلثي السكان في الدنمارك، أو حوالي 4 ملايين شخص، على مدى فترة امتدت إلى الموجتين الأولى والثانية في البلاد، ووجد تحليل البيانات أن 0.65% فقط من الأشخاص جاءت نتائجهم إيجابية لمسحة "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا خلال كلتا الموجتين، فيما حصلت نسبة أعلى (3.3%) على نتيجة إيجابية بعد نتيجة سلبية سابقة.وقال الباحثون إنه تماشيًا مع نتائج دراسات أخرى، فإنه لم يكن هناك دليل على تضاؤل الحماية من الإصابة مرة أخرى في غضون 6 أشهر من الإصابة الأولى، ومع ذلك، فإنه نظرًا لأنه قد تم التعرف على الفيروس لأول مرة في ديسمبر 2019، فإن الفترة الكاملة للمناعة الوقائية التي تمنحها العدوى لم تُحدد بعد، كما أنه لم يتم تقييم ما إذا كانت شدة الأعراض تؤثر على درجة مناعة المريض أم لا.