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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3357 إصابة و26 وفاة بكورونا في النمسا

الخميس 18/مارس/2021 - 12:37 م
جريدة الدستور
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سجلت وزارة الصحة النمساوية 3 آلاف و357 إصابة جديدة و26 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 501 ألف و224 حالة، وتعافى منها 463 ألفا و714 حالة، بينما توفي 8 آلاف و956 حالة.

وأشار البيان إلى تواجد 1851 حالة في المستشفيات، منها 400 حالة في العناية المركزة، بينما بلغ عدد متلقي التطعيم بلقاح كورونا مليونا و109 آلاف و315 حالة، لافتا إلى أن إجمالي الحالات النشطة في البلاد بلغ 28 ألفا و554 حالة، بينما بلغ عدد الفحوصات اليومية 42 ألفا و528 فحصا.

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