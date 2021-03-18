تركيب خطوط الصرف الصحي بدمشير ورفع 45 طن مخلفات في المنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمد وتركيب خطوط الصرف الصحي بشوارع قرية دمشير، كما نظمت عدد من حملات النظافة ورفع المخلفات والأتربة من شوارع أحياء المدينة ومداخل القرى التابعة لها، ورفعت 45 طن مخلفات.قال حمادة جمعة، رئيس قرية دمشير، إنه تم مواصلة أعمال مشروع الصرف الصحي بالقرية ضمن مبادرة حياة كريمة لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم مد خطوط الصرف بشوارع القرية، وذلك بحفر الشوارع وتركيب مواسير الصرف بها.ومن ناحية أخرى واصل قسم البيئة أعماله بقرى وأحياء المنيا (دمشير وتله والبرجايه وحي وسط المدينة) حيث تم رفع 45 طنا من المخلفات والأتربة من على جانبي الطريق بشارع مصر بالبرجاية ومن قرية ادمو والمدخل الغربي لها وطريق طلياني لكوبري ابوشناف بدمشير، وتم رفع المخلفات من أرجاء حي وسط المدينة واستكمال أعمال النظافة والدهانات وتهذيب وقص الأشجار بتله للحفاظ على المظهر الحضاري واالجمالي للقرية، ومنعا لانتشار الأمراض والمعيشة في بيئة صحية نظيفة تنفيذ لتوجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا برفع كفاءة منظومة النظافة بقرى وأحياء المدينة وتنظيم ورديات على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.