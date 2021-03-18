وزيرة الدفاع الألمانية تعرض فتح 28 مركزًا للتطعيم ضد كورونا يُديرها الجيش

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور اليوم الخميس: إن الجيش مستعد لفتح مراكز للتطعيم ضد فيروس كورونا تعمل على مدار الساعة.وفي حديثها لصحيفة "فيرتشافت فوخه" الاقتصادية الأسبوعية، قالت كرامب كارينباور، إن مراكز الجيش يمكن أن تكون جاهزة للعمل في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية، لكن القرار في يد وزير الصحة ينس شبان.وقالت للصحيفة: "نحن نستعد للمزيد من الدعم من جانب قوات البوندسفير (الجيش الألماني) لتطعيم السكان منذ نوفمبر 2020".كما قالت كرامب كارينباور: "يمكن للبوندسفير تشغيل 28 مركزًا للتطعيم ستعمل سبعة أيام في الأسبوع، ليلًا ونهارًا"، مضيفة أن هذا قد يؤدي إلى إعطاء 20 ألف جرعة لقاح إضافية يوميًا.وتعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات لبطء وتيرة جهود التطعيم التي بدأت في أواخر ديسمبر.