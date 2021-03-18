قرار من النيابة ضد عصابة «الدراجات البخارية» بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية حبس تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بارتكاب 6 وقائع سرقات دراجات نارية وإخفائها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المسروقات.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود معلومات سرية الي ضباط مباحث القسم، بقيام 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية متخذين من دوائر أقسام شرطة "أول وثان العامرية، برج العرب" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقة، وبإرشادهم عن المسروقات تم ضبطها لدى اثنين من عملائهما "سيئى النية"، وتم إلقاء القبض عليهما.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.