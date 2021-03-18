«أهلها تستروا عليها».. تفاصيل التحقيق فى اعتراف فتاة بقتل شقيقتها منذ 11 عاما

كشفت تحقيقات نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، في واقعة اعتراف فتاة بقتل شقيقتها الطفلة خنقًا منذ 11 عامًا بمنطقة المعصرة عن أنها تعاني من مرض نفسي.وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة متزوجة منذ فترة ولكنها منذ ارتكابها واقعة قتل شقيقتها خنقًا؛ تشعر بتأنيب الضمير وعندما أخبرت أهلها لم يصدقوها وتستروا عليها، حتى تمكنت من الإبلاغ بنفسها.وظهرت الفتاة في النيابة ترتدي «عباءة» وعليها علامات الخوف والارتياب ويبدو عدم اتزانها النفسي وتبين من تحقيقاتها في النيابة أنها تعاني من مرض نفسي، واعترفت بارتكاب الواقعة.كانت أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، حجز سيدة، ووالدتها ووالدها وأحد جيرانها، 24 ساعة على ذمة التحريات؛ لتورط الأول في قتل شقيقتها وتستر الآخرين عليها وعدم الإبلاغ.وطلبت النيابة تحريات المباحث واستدعاء مفتش الصحة بالمنطقة الذي أصدر تقرير الوفاة.وتلقى مأمور قسم شرطة المعصرة بلاغًا من "فريدة. م"، 27 سنة، مفاده قيامها بقتل شقيقتها الطفلة وتدعى "أصالة"، وعمرها 8 سنوات إبان ارتكاب الجريمة وكان ذلك منذ 11 سنة تقريبا أثناء وجودهما بمفردهما بالشقة، وبررت ذلك بسبب بعدم سماعها الكلام، فخنقتها.وأكملت أنه عقب رجوع والديها أخبرتهما بوفاة شقيقتها وفاة طبيعية، ومر الأمر مرور الكرام، ولم يشتبه مفتش الصحة في الوفاة وقاموا بدفن الطفلة.تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.