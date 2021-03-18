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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جنوب إفريقيا تنشئ صندوقًا بقيمة 68 مليار دولار لمساعدة المزارعين

الخميس 18/مارس/2021 - 12:47 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت جنوب إفريقيا اليوم الخميس عن إنشاء صندوق بقيمة مليار راند (68 مليار دولار) لمساعدة المزارعين الصغار على دخول الإنتاج الزراعي التجاري.

وفي حين أن وزارة الزراعة سوف توفر المال فسوف تديره شركة "أندستريال ديفيلوبمنت" للتنمية الصناعية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال تشوكولو نتشوتشو الرئيس التنفيذي للشركة: "القطاع الزراعي الأوسع هو أمر محوري لتعافي الاقتصاد المحلي".

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