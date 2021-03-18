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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز المتهمة بقتل شقيقتها منذ 11 عامًا والقبض على والديها وأحد جيرانها

الخميس 18/مارس/2021 - 01:20 م
حجز سيدة
حجز سيدة
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، حجز سيدة ووالدتها ووالدها وأحد جيرانها 24 ساعة على ذمة التحريات؛ لتورط الأولى في قتل شقيقتها وتستر الآخرين عليها وعدم الإبلاغ.

وطلبت النيابة تحريات المباحث واستدعاء مفتش الصحة بالمنطقة الذي أصدر تقرير الوفاة.

وتلقى مأمور قسم شرطة المعصرة بلاغًا من "فريدة. م"، 27 سنة، مفاده قيامها بقتل شقيقتها الطفلة وتدعى "أصالة"، وعمرها 8 سنوات إبان ارتكاب الجريمة، وكان ذلك منذ 11 سنة تقريبًا أثناء وجودهما بمفردهما بالشقة، وبررت ذلك بسبب بعدم سماعها الكلام، فخنقتها.

وأكملت أنه عقب رجوع والديها أخبرتهما بوفاة شقيقتها وفاة طبيعية، ومر الأمر مرور الكرام، ولم يشتبه مفتش الصحة في الوفاة وقاموا بدفن الطفلة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.

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