جامعة الأزهر تشارك فى المنتدى العالمى لصحافة الذكاء الاصطناعى بدبى

أعلنت مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، المؤسسة الرائدة في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي، عن مشاركة جامعة الأزهر في فعاليات المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي الذي سيقام يومي 29-30 من هذا الشهر في مدينة دبي. وسيشارك بالحضور ممثلًا عن الجامعة الأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.وحول هذه المشاركة، صرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، بأن جامعة الأزهر حريصة على الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الذكاء الاصطناعي، مُضيفًا: «المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي يُتيح فرصة لقاء الأكاديميين والخبراء من جميع أنحاء العالم في هذا المجال، بالإضافة إلى معرفة تجارب الجامعات الإماراتية الرائدة في هذا الشأن».وأضاف: «أشكر مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف على تنظيم المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، وهو الملتقي العلمي الأول من نوعه في الوطن العربي، وأتمنى أن تكلل جهودهم بالنجاح ويحققو الطفرة المرجوة في هذا المجال على المستوى الأكاديمي والمستوى العملي».ومن المقرر أن يشارك الدكتور محمود صديق في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، ورحب الدكتور محمد عبدالظاهر بمشاركة جامعة الأزهر قائلًا: «نعتز كثيرًا بمشاركة جامعة الأزهر المؤسسة العلمية العربية العريقة ذات التاريخ والعطاء العلمي الكبير والممتد، ونأمل أن نسهم في تقديم كل الدعم اللازم للجامعة من أجل مواكبة كل ما هو جديد في مجال الذكاء الاصطناعي لتستمر في أداء رسالتها التنويرية والتعليمية الهامة في أنحاء العالم».وينطلق المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي في دورته الأولى والذي تنظمه مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف في مدينة دبي يومي 29 و30 مارس الجاري، برئاسة شرفية للعالم المصري الدكتور فاروق الباز، وسيتم بحث عدة موضوعات عبر 6 محاور أساسية من خلال المنتدى من أجل إيجاد أفضل السبل لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في وسائل الإعلام.ويشارك في المنتدى العديد من الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية، ومصنعى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووسائل الإعلام الدولية إلى جانب الإعلان عن الجائزة العالمية لصحافة الذكاء الاصطناعي.وتعد مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف أول مؤسسة بحثية عالمية متخصصة في دراسات الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإنسان في مختلف المجالات، تأسست في العام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل مجموعة من الأساتذة والباحثين المختصين في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والعلوم الإنسانية مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، تهدف إلى دراسة مستقبل الإنسان 2050 في ظل التقدم التكنولوجي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات: الإعلام والترفيه، المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، الثقافة، الرعاية الصحية، التعليم، الاقتصاد، وأهداف التنمية المستدامة، وتصميم مستقبل المدن الذكية والمدن المستدامة.مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، مؤسسة فكرية عالمية استشرافية، تهدف إلى صناعة مستقبل الإنسان والتوافق مع الآلات، حيث نُركز على كل ما هو جديد من أدوات وحلول تكنولوجية، وما له من تأثيرات إيجابية ملموسة على الإنسان، ونِتاج الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة.لدى مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف فريق علمي متميز يمتلك المهارات المتقدمة في التدريب والتعليم والبحث والاستشراف، وذلك من خلال مجلسه الاستشاري، وثلاثة فرق متنوعة هي: الفريق الأكاديمي والتحريري والإعلامي، بالتعاون مع مختلف المؤسسات البحثية والجامعات، ومجموعات متخصصة من الأكاديميين والباحثين في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، يتحدثون ويحررون بخمسة لغات مختلفة هي: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.