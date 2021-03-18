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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 12:05 م
جريدة الدستور
هدير سند
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أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن الظروف الجوية ليس لها تأثير حاسم على انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لتقرير نشرته قناة "روسيا اليوم".

وذكر التقرير، أنه لا يوجد حتى الآن دليل على أن تأثيرات مباشرة للأحوال الجوية على فيروس كورونا تسهم بشكل كبير في التأثير على مستوى انتقاله في الظروف الحقيقية في العالم.

وأوضح التقرير أن حقيقة كون أمراض الجهاز التنفسى غالبا ما تكون موسمية، خاصة فى المناخات المعتدلة عززت التوقعات بأن كوفيد - 19 سيكون موسميا إلى حد كبير، ومع ذلك كما اتضح فى عام 2020، اعتمدت ديناميكيات انتشار المرض على التدابير التى اتخذتها الحكومات، أكثر من اعتمادها على عوامل الأحوال الجوية.

وخلص الخبراء الدوليون كذلك إلى عدم وجود دليل مباشر حاليا يؤكد تأثير تلوث الهواء على قدرة الفيروس التاجى المستجد على الحياة.

وترى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ارتفاع درجة الحرارة فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية في الربيع، يجب ألا يكون سببًا لإضعاف الإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا.

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