تموين مطروح: احتياطي السكر يكفي 6 أشهر والأرز والمكرونة شهرين

قام المحاسب حسن كمال الشيباني مدير التموين بمطروح، يرافقه السيد جمال كامل حسن مدير إدارة التفتيش، اليوم، بالمرور على مخازن الجملة والمجمعات الاستهلاكية لمتابعة توفير السلع الأساسية الحرة والتموينية.وأكد الشيباني في تصريح للدستور، أنه تم التشديد على توفير جميع السلع الأساسية بفروع الجملة والمجمعات من سكر وزيت وأرز ومكرونة ومنظفات وسمن، لافتا إلى أن احتياطي استراتيجي لسلعة السكر تكفي 6 شهور، أما الزيت والأرز والمكرونة فتكفي لمدة شهرين.وأشار إلى أن أكثر من 75% من المواطنين صرفوا المقررات التموينية المخصصة لهم هذا الشهر على بطاقات التموين.وأوضح أنه يتم أيضا توفير اللحوم الطازجة السودانية (ذبح اليوم) بالمجمع الاستهلاكي، بسعر 85 جنيها للكيلو.وقال إنه قام بالمرور على المعرض اللوجيستي لبيع الخضر والفاكهة، للتأكد من جودة المعروض من الخضر والفاكهة وكذلك مدى الالتزام بالبيع بالأسعار المقررة والمعتمدة.