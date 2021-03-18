نصف مليار جنيه إجمالي الدعم التمويني الشهري لمحافظات شرق الدلتا

كشف عماد الدين طه مدير عام الجملة لتجارة الجملة منطقة شرق الدلتا، اليوم الخميس، أن قيمة الدعم الشهري لمحافظات شرق الدلتا "الشرقية والدقهلية ودمياط" يقدر بحوالي نصف مليار جنيه شهريا.وقال إن محافظة الدقهلية تستحوذ على 230 مليون جنيه شهريا لـ 5 مليون و140 ألف مواطن من خلال 2700 تاجر تمويني، و400 فرع جمعيتي و20 فرعا لتجارة الجملة.وأكد عماد على هامش جولة تفقدية لوزارة التموين بالدقهلية اليوم، استقرار أسعار السلع الأساسية منذ ديسمبر 2019 وحتى الآن، وأن السعر ثابت ولن يتغير.كانت مصادر بوزارة التموين أشارت إلى أنه تم تخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارًا من ديسمبر 2019، لافتة إلى أنه تم تخفيض السكر ليصبح 8.5 بدلا من 9.5 جنيه، كما انخفض الزيت الخليط بقيمة جنيهين ليسجل 17 بدلًا من 19 جنيه، وانخفاض سعر الأرز من 9 إلى 8 جنيه، والدقيق من 6.75 إلى 6.5 جنيه.