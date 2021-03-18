تأجيل محاكمة المتهم الثاني في قضية «طفلة المعادي» لجلسة 25 مارس

قررت محكمة جنح المعادي تأجيل محاكمة «مدحت. س» عامل، المتهم بالتستر على «محمد جودت» المتهم المتحرش بـ«طفلة المعادي»، في ثاني جلسات محاكمته تلك الحادثة التي وقعت أحداثها بمنطقة المعادي، إلى جلسة 25 مارس الجاري للاطلاع.صدر القرار برئاسة المستشار محمد سمير والمستشار أحمد سعد.وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد القبض عليه، كما أمرت أيضًا بحبس المتهم محمد جودت المتحرش بطفلة المعادي بعد التمكن من القبض عليهم في أحد الشقق السكنية بمنطقة دار السلام بالقاهرة.تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الإثنين الماضي عندما سجلت كاميرات المراقبة التابعة لأحد معامل التحاليل بالطابق الأرضي أحد الأفراد يرتدي بدلة، وربطة عنق، في أواخر العقد الثالث من عمره، يصطحب في يده طفلة قام باستدراجها أثناء بيعها المناديل في أحد الإشارات بالمعادي.وبعد نجاحه في إقناع الفتاة الدخول معه إلى العمارة محل الواقعة بدأ التحرش بها أسفل السلم الخاص بالعمارة، ظنًا منه أنها عمارة خالية من السكان، حتي ظهرت سيدتان لينهروا المتهم الذي فر هاربًا وراء الطفلة التي لاذت بالفرار عندما رأتهما.