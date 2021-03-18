جو بايدن: فخور بالمشاركة في كتابة وإقرار قانون العنف ضد المرأة

عبَّر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فخره لمشاركته فى كتابة وإقرار قانون العنف ضد المرأة، معتبرًا أن هذا القانون أحد إنجازاته الذي يفخر بمشاركته فى إنجازها، مؤكدًا أن هذا القانون تقدم كبير لمناصرة المرأة فى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لا يزال هناك الكثير لتحقيق المساواة وإعطاء المرأة حقوقها.وغرد الرئيس جو بايدن على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلًا: "إن كتابة وإقرار قانون العنف ضد المرأة هو أحد الإنجازات التي أشعر بالفخر حيالها، بينما أحرزنا تقدمًا كبيرًا، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وأنا ممتن لأن مجلس النواب صوّت على تعزيز وتجديد القانون- وأحث مجلس الشيوخ على فعل الشيء نفسه".وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن قانون العنف ضد المرأة في الولايات المتحدة الذي أقر منذ 26 عامًا أنقذ أرواحًا لا حصر لها، مضيفًا: "لا تزال كتابة القانون ومناصرته أحد أعظم إنجازاتي".وكان قانون مكافحة جرائم العنف وتنفيذ القانون وقع من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في 13 سبتمبر عام 1994، وقام بوضع مسودة القانون وقتها المكتب الخاص بالسيناتور جو بايدن، الرئيس الأمريكي الحالي.