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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجلاء بدر تقابل أمير كرارة فى «نسل الأغراب» بعد التعافى

الخميس 18/مارس/2021 - 12:36 م
جريدة الدستور
محمد قدري
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استأنفت الفنانة نجلاء بدر، اليوم، تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بعد عودتها من جديد عقب تعافيها من فيروس كورونا المستجد الذي أصيبت به قبل شهر.

وكانت "بدر" قد عادت لتصوير مسلسلها الجديد "بين السما والأرض" بداية الأسبوع الجاري بعد التأكد من سلبية مسحتها، لتكمل المسلسل المأخوذ عن رواية والتي تحمل الاسم نفسه لأديب نوبل نجيب محفوظ، وكتب له السيناريو والحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته درة وسوسن بدر ونجلاء بدر ومحمد لطفي وندا موسى ومحمود الليثي واَخرون.

ونشر الفنان أمير كرارة صورة له اليوم من كواليس "نسل الأغراب" تجمعه بالفنانة نجلاء بدر عبر خاصية ستوري على إنستجرام، وعلق عليها "شق الشقايق" حيث يقدمان المسلسل مع أحمد السقا ومي عمر والمخرج محمد سامي.

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