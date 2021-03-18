جامعة الأزهر تكرم عميد كلية التربية بنين بأسيوط

كرمت جامعة الأزهر الدكتور محمد الجابي، الأستاذ الكيمياء وعميد كلية التربية بنين بأسيوط، وذلك بمنحه شهادة التميز العلمي في النشر الدولي المتميز؛ لما قدمه من نتاج علمي في مجال الكيمياء العضوية.ومن جانبه، قدم الدكتور محمد عبدالعال الجابي، الشكر لإدارة جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، على دعمهم المستمر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة الأزهر.وأضاف: "بارك الله في الجامعة وجميع منسوبيها وأعضاء مجلس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة والعمداء والأمين العام للجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والكوادر الإدارية، حيث تشهد الجامعة طفرة غير مسبوقة في الدراسات العليا والبحوث مما ساهم في ظهور الجامعة في منظومة التصنيف الدولي، حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها وجيشها وشرطتها وأزهرها الشريف وشيخه الجليل من كل مكروه وسوء".