5 ملايين جنيه لرصف طريق 191 بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأعمال الجارية لاستكمال عمليات رصف طريق ١٩١ بالأسفلت بدءًا من عزب النهضة وحتى مدينة الروضة بتكلفة قدرها ٥ ملايين جنيه.وأضافت محافظ دمياط أن هذه الأعمال ضمن خطة رد الشيء لأصله التى تجريها مديرية الطرق والنقل بعدد من المناطق بالمحافظة، لرفع كفاءة الطرق بها طبقًا لمخطط محدد، هذا وقد أكدت "محافظ دمياط" على الإسراع بمعدلات تنفيذ هذه الأعمال والالتزام التام بالمعايير الفنية والهندسية المقررة في هذا الشأن.