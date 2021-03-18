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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. عرض مسرحية «ياما نامو ياما» لنجوم «مسرح مصر»

الخميس 18/مارس/2021 - 12:44 م
مسرحية ياما نامو
مسرحية ياما نامو ياما
دعاء عبد المقصود
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تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "ياما نامو ياما".

مسرحية "ياما نامو ياما"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول أحد الشباب الذي يسافر إلى منطقة شرق أسيا للبحث عن كنز أسطوري يساعدة في الزواج من حبيبته، وتقع له الكثير المشاكل، وذلك في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "ياما نامو ياما" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" غدًا الجمعة 19 مارس 2021 الساعة 8:00 مساءً.

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