البرلمان العربي مهاجما بيان «هيومن رايتس»: مغرض وسقطة جديدة للمنظمة

أدان البرلمان العربى البيان الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش ضد مصر، معتبرًا أن هذا البيان المغرض يُعد "سقطة جديدة" للمنظمة التى دأبت على إصدار بيانات بهدف تبنى مواقف سياسية معينة، ولا تمت للعمل الحقوقى بصلة، وكان على المنظمة أن تفصل بشكل واضح بين محاربة الإرهاب ومحاولاتها المستمرة لتسييس قضايا حقوق الإنسان.وأكد البرلمان العربى، أن ما تطرق إليه بيان المنظمة يتعلق بأمور سيادية تخص الدولة المصرية حصرًا، ولا يجوز للمنظمة التدخل فيها تحت أى مبرر، متسائلًا عن المصادر المشبوهة التى اعتمدت عليها المنظمة فيما تضمنه بيانها من أكاذيب ومعلومات مضللة، لا تستند إلى أى حقائق أو دلائل موضوعية، وهو ما يمثل تدخلًا سافرًا وغير مقبول فى الشؤون الداخلية المصرية.وأوضح البرلمان العربى، أن مواجهة مصر لعناصر تنظيم داعش فى سيناء تأتى دفاعًا عن أهم حق من حقوق الإنسان الذى تُنكِل به التنظيمات الإرهابية، وهو الحق فى الحياة.وأعرب البرلمان العربى، عن استهجانه واستغرابه الشديد فى الوقت نفسه من هذا الموقف المشبوه الذى تبنته منظمة هيومان رايتش ووتش، مضيفًا أنه بدلا من مساندة ودعم الجهود المصرية فى محاربة الإرهاب، انحدرت المنظمة إلى مستوى جديد من التدنى فى عملها وابتعدت تمامًا عن المهنية والحرفية والمصداقية، وكان الأولى بها أن ترصد وتُدين الانتهاكات المستمرة التى تتعرض لها حقوق الإنسان بسبب الجرائم والعمليات الإرهابية التى يقوم بها تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية.وشدد البرلمان العربى على رفضه التام لأى إساءة ليس دفاعا عن أمن مصر فقط، وإنما عن المنطقة والعالم بأسره، مؤكدًا دعمه الكامل للجهود المُخلصة والمقدرة التى تقوم بها مصر فى محاربة الإرهاب، والتى تمثل حائط صد أمام تمدد التنظيمات الإرهابية إلى العديد من دول العالم الأخرى.