محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان العام بحي غرب، وتابع سير العمل بأقسام المستشفى والتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية والأدوية المستخدمة في شنط علاج فيروس كورونا المستجد.رافقه خلال زيارة المستشفى الدكتور محمد جمال، مدير المستشفى، ونائب مدير المستشفى ورؤساء الأقسام المختلفة، حيث تفقد المحافظ مركز تطعيم المواطنين باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، كما تابع تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مما قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة بلقاح كورونا، والوقوف على التجهيزات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمركز.واستكمل المحافظ جولته بالمستشفى بتفقد أقسام العناية المركزة والحضانات بالمستشفى، والتقى بالدكتور محمد جمال، مدير المستشفى، ونائبه، وشدد على سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم والتوسع في أماكن العزل لسد الاحتياجات وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى، والتى تم تخصيص 100 سرير بها لعلاج حالات الإصابة بكورونا، منهم 10 أسرة عناية متوسطة و4 أسرة عناية مركزة، بالإضافة إلى استقبال المستشفى لجميع المرضى بأقسام العظام والطوارئ والإصابات والأطفال والمبتسرين وعناية القلب، كما اطمأن على مرضى العناية المركزة، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، مشيدًا بدور الأطباء وهيئة التمريض في التعامل مع المرضى وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.كما تابع المحافظ أعمال التطوير التي تتم بالمستشفى، مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ.يذكر أنه يتم تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بـ4 مستشفيات تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال المواطنين هى المركز الصحي الحضري بالوليدية بحي شرق ومستشفى الإيمان العام بالأربعين بحي غرب ووحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية "طريق أسيوط– ديروط الزراعي"، ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج "طريق أسيوط– سوهاج الزراعي"، وتستقبل المواطنين بدءا من الساعة 3 عصرًا وحتى التاسعة مساءً، وذلك بناء على التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة.