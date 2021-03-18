مقتل وإصابة 91 مسلحًا من طالبان في 3 أقاليم أفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة 91 مسلحًا من حركة طالبان على يد قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية في 3 أقاليم بأفغانستان.وذكرت وزارة الدفاع في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أن قوات الأمن والدفاع الوطني نفذت عملية في منطقة ميدان وردك في إقليم ميدان وردك وسط أفغانستان ما أسفر عن مقتل 10 مسلحين على الأقل وإصابة 7 آخرين.وأوضح البيان أن 30 مسلحًا من طالبان قتلوا بينما أصيب 9 آخرون في عملية أمنية أخرى في ثلاث مناطق بإقليم قندهار جنوب أفغانستان.وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع مقتل 21 مسلحًا وإصابة 14 آخرين في إقليم هلمند جنوب أفغانستان.