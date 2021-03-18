ارتفاع المؤشر العام لبورصة الكويت في ختام التعاملات

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشر السوق العام 4. 5 نقطة، ليبلغ مستوى 82. 5802 نقطة بنسبة صعود بلغت 09. 0 في المئة.وتم تداول كمية أسهم بلغت 6. 276 مليون سهم تمت عبر 10320 صفقة نقدية بقيمة 09. 71 مليون دينار (نحو 3. 220 مليون دولار).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 11. 9 نقطة ليبلغ مستوى 98. 4682 نقطة بنسبة هبوط بلغت 19. 0 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 9. 138 مليون سهم تمت عبر 5119 صفقة نقدية بقيمة 6. 10 مليون دينار (نحو 8. 32 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الأول 66. 11 نقطة ليبلغ مستوى 99. 6364 نقطة، بنسبة صعود بلغت 18. 0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6. 137 مليون سهم تمت عبر 5201 صفقة بقيمة 4. 60 مليون دينار (نحو 2. 187 مليون دولار).وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 09. 5 نقطة ليبلغ مستوى 39. 4864 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 10. 0 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 7. 109 مليون سهم تمت عبر 3802 صفقة نقدية بقيمة 7. 8 مليون دينار (نحو 9. 26 مليون دولار).وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (الخليجي) و(مراكز) و(بترولية) و(رمال)، أما شركات (وطني) و(بيتك) و(أهلي متحد) و(قرين) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة، في حين كانت شركات (سنام) و(الأنظمة) و(ورقية) و(إنجازات) الأكثر انخفاضا.