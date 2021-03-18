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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«النقل» تعلن دخول برج إشارات بلصفورة في الخدمة

الخميس 18/مارس/2021 - 11:53 ص
إشارات بلصفورة
إشارات بلصفورة
علا غزال
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أعلنت وزارة النقل عن دخول برج إشارات بلصفورة بطول ٨ كم ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى، بطول ١٨٠ كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية، بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان، والحاصل على شهادة 4SILL.

وأوضحت وزارة النقل في بيان لها، أن المشروع يتكون من (١٧ برجا رئيسيا و٣ أبراج ثانوية و٦٤ مزلقانا) وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع ٥٥% وتم حتى الآن دخول ٤ أبراج رئيسية الخدمة، وهي (جزيرة شندويل في ١٨ يونيو ٢٠٢٠ – المراغة في ٧ سبتمبر ٢٠٢٠ – طهطا في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠ - بلصفورة ١٧ مارس ٢٠٢١)، ودخول ١١ مزلقانا بالخدمة، مشيرا إلى أن برج إشارات بلصفورة يتحكم في ٢٧ سيمافور ضوئي، و٢ مزلقان يعمل أوتوماتيكيا، و١٤ موتور تحويله و٥٠ دائرة تراك كهربى.

وأضافت أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الميكانيكي بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتة إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأشارت إلى أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول ١٨٠٠ كم بتكلفة ٤٦.٨ مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

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