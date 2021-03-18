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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تُحذر: سنواجه انخفاضًا كبيرًا في إمدادات لقاح كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 11:53 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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ذكرت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، أنه تم إغلاق الحجوزات الجديدة من أجل الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس (كوفيد- 19) لشهر أبريل المقبل، بعدما كشف القائمين على قطاع الصحة عن انخفاض كبير في الإمدادات بدءا من الأسبوع الذي سيبدأ اعتبارا من 29 مارس.

وقالت الصحيفة في سياق مقال أوردته في موقعها على شبكة الإنترنت اليوم الخميس- إن الرؤساء الإقليميين لهيئة خدمات الصحة العامة البريطانية تلقوا خطابا يأمرهم بالتركيز على إكمال التطعيم لمن هم فوق الخمسين من العمر والمجموعات الأخرى ذات الأولوية، فضلًا عن إعطاء الجرعات الثانية لأولئك الذين تلقوا جرعة بالفعل بينما يتعين على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 49 عاما انتظار دورهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور يأتي على خلفية خلاف حاد مع بروكسل وبعدما حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمنع تصدير اللقاح إلى المملكة المتحدة، في محاولة لتأمين توفير اللقاح لمواطنيه وذلك في الوقت الذي تواجه فيه أجزاء من القارة موجة ثالثة من الجائحة.

بدوره، اتهم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بروكسل بالتصرف بشكل ديكتاتوري في حين أوضحت الحكومة البريطانية أنها تتوقع احترام عقود لقاحات (فايزر) من جانب بلجيكا.

وقال راب: "في الحقيقة إنني مندهش من أننا نجري هذه المحادثة" و"عادة ما تتعاون المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ويتحدان في رفض انخراط دول أخرى ذات وجهات نظر أقل ديمقراطية من دولتنا في هذا النوع من سياسة حافة الهاوية".

وفي الوقت ذاته، قلل وزير الصحة البريطاني مات هانكوك من أهمية خطاب هيئة خدمات الصحة العامة البريطانية وأصر على أن المملكة المتحدة لا تزال "على المسار الصحيح" لتحقيق الأهداف المتمثلة في إعطاء الجرعة الأولى لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما بحلول 15 أبريل وكل شخص بالغ بحلول نهاية يوليو.

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