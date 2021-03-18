بالأسماء.. إصابة 7 فى انقلاب سيارة بقنا

أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "قنا - سفاجا"، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 50 بطريق "قنا-سفاجا"، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص.وجاءت أسماء المصابين كالآتي، محمد سعد محمد علي، 57 عامًا، من نقادة، وهدرا رياض عبدالمسيح، 40 عامًا، من قوص، وجرجس هلال صدقي، 31 عامًا، من الغردقة، وجرجس جابر أيوب، 32 عامًا، من الغردقة، وميلاد ناصر لطفي، 25 عامًا، من نجع حمادي، وإبراهيم ناجح أمين، 32 عامًا، من نقادة، وأحمد محمود أحمد، 36 عامًا، من نقادة.