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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيقات في مقتل «مُدرسة حدائق أكتوبر»: الضحية مهشمة الجمجمة

الخميس 18/مارس/2021 - 11:52 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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تواصل النيابة العامة بأكتوبر برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس نيابة أكتوبر أول تحقيقاتها في مقتل مدرسة داخل شقتها بحدائق أكتوبر.

وانتقل محمود سكر وكيل أول نيابة أكتوبر أول إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة ومناظرة جثة المجني عليها التي أسفرت عن إصابتها بتهشم بالجمجمة نتيجة ضربة شديدة بالرأس، كما تبين سلامة منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها.

ورافق النيابة خبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار البيولوجية "آثار الدماء والبصمات" من مسرح الجريمة وفحص منافذ الشقة.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة حدائق أكتوبر بالعثور على جثة مدرسة داخل شقتها، انتقلت على الفور قوات الأمن برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث حدائق أكتوبر وتبين العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر مدرسة مصابة بضربات بالرأس.

وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المتهم.

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