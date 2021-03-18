«ستروبتوكين».. رواية لـ سعيد شحاتة عن دار «ميتا بوك»

صدر حديثا عن دار ميتا بوك للنشر والتوزيع، رواية "ستروبتوكين.. رواية غير مكتملة الأركان" للكاتب سعيد شحاتة، والغلاف من تصميم ريهام خيري، وهي عبارة عن حكي في المطلق عن يوميات غير عابرة لشخص توقف عن تدخين التبغ ورفض الركوب بجوار سائق الميكروباص الكهل.وعلى غلاف الرواية نقرأ: "باعتباري رجلا يراقب ما يحدث هنا منذ ميلادي الأول على حجر سيدة عجوز ترى الكون بعينين خضراوين وقبل تربته بركانية صالحة للمحبة، أعتقد أن هذا العالم لم يقدم أي جديد إلى العالم، وأن السقوط الحتمي من قمة الجبل الإلهي سيحدث قبل أن يرتد إلى بائعة الورد طرفها، وأن حديقة قصر السيد المرصعة ملابسه بهذا الكم الهائل من الجرائم لن تسقط عن أشجارها غربان الكراهية مهما حدث".وتتابع: "ضحكات الأطفال في هذا الفناء الفسيح ستظل الأعمدة إلى أن تشيخ البراءة ويتوقف استرسال الضحك نزولا على رغبة من لا يملك قلبا تربته بركانية، صالحة للمحبة".