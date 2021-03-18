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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قرارات جمهورية بتخصيص أراض لإقامة عدد من المشروعات

الخميس 18/مارس/2021 - 12:08 م
السيسي
السيسي
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 83 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض ناحية منفلوط بمحافظة أسيوط لاستخدامها في بعض المشروعات البترولية.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 84 لسنة 2021 بتعديل المساحة المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية ناحية محافظة الأقصر وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 85 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم مدينة نجع حمادي الجديدة.

ومن ناحية أخرى، نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر ضمن برنامج إعادة تأهيل المصرف، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 69 مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2021 بمنح اسم المرحوم لواء أ.ح كمال أحمد عامر رتبة الفريق الفخري ووشاح النيل.

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