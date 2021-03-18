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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

15 ساعة تصوير يوميًا لسمية الخشاب فى «موسى»

الخميس 18/مارس/2021 - 11:56 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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تواصل الفنانة سمية الخشاب تصوير أحداث دورها في المسلسل الدرامي الجديد "موسى" للنجم محمد رمضان، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على شبكة قنوات "dmc".

ورفع المخرج محمد سلامة ساعات التصوير الخاصة بسمية الخشاب لتصل إلى 15 ساعة يوميًا.

وتعود سمية الخشاب إلى الدراما التليفزيونية من خلال هذا المسلسل بعد فترة غياب طويلة، وحصلت مؤخرا على كورسات في اللهجة الصعيدية، حيث تقدم خلال الأحداث زوجة موسى "محمد رمضان" وهي فتاة من إحدى محافظات الصعيد.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وداخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان.

ويواصل أبطال مسلسل "موسى" تصوير مشاهد العمل بشكل يومى وبعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

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